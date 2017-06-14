Водитель внедорожника утонул вместе с машиной в одной из рек Хабаровского края
Полицейские не связывают происшествие с криминалом.
Полицейские не связывают происшествие с криминалом.
В реке Чегдомынка Хабаровского края утонул внедорожник «Тойота Ленд Крузер». Когда машину вытащили из воды, автолюбитель уже не дышал. Выжила лишь пассажирка — ей удалось выбраться из реки самостоятельно, сообщает портал «Губерния».
Происшествие прокомментировала диспетчер единой дежурной службы по Верхнебуреинскому району.
«Сообщение о том, что автомобиль унесло течением, поступило во вторник около пяти часов утра. Спасатели с помощью пожарной машины вытащили внедорожник на берег. В кабине было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Когда авто оказалось в воде, на пассажирском сиденье была девушка 1990 года рождения. Ей удалось выбраться до того, как “Тойота” ушла под воду. Ее с сильнейшим переохлаждением увезли в местную больницу. На месте было много очевидцев, поэтому полиция исключает криминальную версию трагедии», — сообщила диспетчер Надежда Дик.
Пострадавшей оказали помощь, здоровье девушки вне опасности.
По версии спасателей, водитель решил пересечь реку в узком месте, надеясь на мощный двигатель внедорожника.