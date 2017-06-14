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05:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Водитель внедорожника утонул вместе с машиной в одной из рек Хабаровского края

Полицейские не связывают происшествие с криминалом.

В реке Чегдомынка Хабаровского края утонул внедорожник «Тойота Ленд Крузер». Когда машину вытащили из воды, автолюбитель уже не дышал. Выжила лишь пассажирка — ей удалось выбраться из реки самостоятельно, сообщает портал «Губерния».

Происшествие прокомментировала диспетчер единой дежурной службы по Верхнебуреинскому району.

«Сообщение о том, что автомобиль унесло течением, поступило во вторник около пяти часов утра. Спасатели с помощью пожарной машины вытащили внедорожник на берег. В кабине было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Когда авто оказалось в воде, на пассажирском сиденье была девушка 1990 года рождения. Ей удалось выбраться до того, как “Тойота” ушла под воду. Ее с сильнейшим переохлаждением увезли в местную больницу. На месте было много очевидцев, поэтому полиция исключает криминальную версию трагедии», — сообщила диспетчер Надежда Дик.

Пострадавшей оказали помощь, здоровье девушки вне опасности.

По версии спасателей, водитель решил пересечь реку в узком месте, надеясь на мощный двигатель внедорожника.

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