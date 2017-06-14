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05:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трамвай столкнулся с грузовиком в центре Иркутска

Пострадал водитель автомобиля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Трамвай столкнулся с грузовиком Toyota Dyna на перекрестке Декабрьских Событий и Иосифа Уткина в Иркутске накануне вечером, 13 июня. В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. Причина происшествия устанавливается. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Иркутской области.

«Водитель грузовика Toyota Dyna получил незначительные травмы. В дальнейшем будет устанавливаться причина происшествия», — отметили в ведомстве.

Трамвайные пути были блокированы в сторону Центрального рынка, движение автотранспорта было затруднено.

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