Трамвай столкнулся с грузовиком в центре Иркутска

Трамвай столкнулся с грузовиком Toyota Dyna на перекрестке Декабрьских Событий и Иосифа Уткина в Иркутске накануне вечером, 13 июня. В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. Причина происшествия устанавливается. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Иркутской области.

«Водитель грузовика Toyota Dyna получил незначительные травмы. В дальнейшем будет устанавливаться причина происшествия», — отметили в ведомстве.

Трамвайные пути были блокированы в сторону Центрального рынка, движение автотранспорта было затруднено.