Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Почему завидовать полезно
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
05:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Высотной автобус перевернул машину с водителем-пенсионером

Инцидент произошел 13 июня около 19:30.

В Октябрьском районе Красноярска произошло ДТП с участием автобуса и ВАЗа. Инцидент, произошедший 13 июня на перекрестке пр. Свободной и ул. Высотной, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла около 19:30. На кадрах уличного видеонаблюдения видно, что водитель легкового автомобиля решил проехать перекресток прямо и не пропустил автобус, который в этот момент поворачивал. От удара машина перевернулась, а затем прокатилась на крыше еще несколько метров.

Очевидцы помогли пожилому водителю отечественной легковушки выбраться из салона. Известно, что он признал свою вину в аварии. По данным ГИБДД, травм никто не получил. В результате аварии ВАЗ был сильно помят.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пятеро выпускников края написали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь