На ул. Высотной автобус перевернул машину с водителем-пенсионером

В Октябрьском районе Красноярска произошло ДТП с участием автобуса и ВАЗа. Инцидент, произошедший 13 июня на перекрестке пр. Свободной и ул. Высотной, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла около 19:30. На кадрах уличного видеонаблюдения видно, что водитель легкового автомобиля решил проехать перекресток прямо и не пропустил автобус, который в этот момент поворачивал. От удара машина перевернулась, а затем прокатилась на крыше еще несколько метров.

Очевидцы помогли пожилому водителю отечественной легковушки выбраться из салона. Известно, что он признал свою вину в аварии. По данным ГИБДД, травм никто не получил. В результате аварии ВАЗ был сильно помят.