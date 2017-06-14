Убийцу двух медведей задержала полиция в Ольхонском районе
Жителя Ольхонского района, который подозревается в незаконной охоте на медведей, задержала полиция.
Жителя Ольхонского района, который подозревается в незаконной охоте на медведей, задержала полиция.
Как сообщает 14 июня 2017 года
Полицейские, выехавшие для проверки полученной информации, установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, в доме которого правоохранители обнаружили и изъяли охотничье ружьё. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо арест на срок до 6 месяцев.