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05:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Убийцу двух медведей задержала полиция в Ольхонском районе

Жителя Ольхонского района, который подозревается в незаконной охоте на медведей, задержала полиция.

Как сообщает 14 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, недалеко от деревни Кочерикова, что на севере Малого Моря, сотрудник Байкало-Ленского заповедника нашёл останки двух бурых медведей, с которых сняты шкуры. Он сообщил об том в полицию. Потом работники заповедника заметили двух неизвестных на квадроцикле. Скрываясь от преследования, они на ходу выбросили рюкзак с медвежьими шкурами, чтобы избавиться от улик. Природным ресурсам причинён ущерб на сумму около 150 тыс. рублей.

Полицейские, выехавшие для проверки полученной информации, установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, в доме которого правоохранители обнаружили и изъяли охотничье ружьё. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо арест на срок до 6 месяцев.

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