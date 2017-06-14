Убийцу двух медведей задержала полиция в Ольхонском районе

Как сообщает 14 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, недалеко от деревни Кочерикова, что на севере Малого Моря, сотрудник Байкало-Ленского заповедника нашёл останки двух бурых медведей, с которых сняты шкуры. Он сообщил об том в полицию. Потом работники заповедника заметили двух неизвестных на квадроцикле. Скрываясь от преследования, они на ходу выбросили рюкзак с медвежьими шкурами, чтобы избавиться от улик. Природным ресурсам причинён ущерб на сумму около 150 тыс. рублей.

Полицейские, выехавшие для проверки полученной информации, установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, в доме которого правоохранители обнаружили и изъяли охотничье ружьё. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо арест на срок до 6 месяцев.