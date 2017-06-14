В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом
На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим кадрам, огнем объяты все 24 этажа здания.
На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим кадрам, огнем объяты все 24 этажа здания.
На место были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.
Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен
Корреспондент
Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.
Некоторые СМИ сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.
Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах
Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.
Первое сообщение в полицию о «большом пожаре» в доме Grenfell Tower поступило около 01:16 по местному времени (03:16 мск).