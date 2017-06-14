В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом

На место были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание рухнет.

Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.

Некоторые СМИ сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.