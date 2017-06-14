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05:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом

На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим кадрам, огнем объяты все 24 этажа здания.

На место были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание рухнет.

Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.

Некоторые СМИ сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.

Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.

Первое сообщение в полицию о «большом пожаре» в доме Grenfell Tower поступило около 01:16 по местному времени (03:16 мск).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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