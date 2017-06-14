Двоих браконьеров задержали полицейские в Хабаровском крае
В рамках операции «Путина — 2017» транспортные полицейские задержали на Амуре лодку, в которой находились двое жителей Хабаровского края 48 и 45 лет.
В рамках операции «Путина — 2017» транспортные полицейские задержали на Амуре лодку, в которой находились двое жителей Хабаровского края 48 и 45 лет.
При осмотре судна служащие обнаружили одну калугу. Рыбу выпустили в реку.
По факту незаконной добычи и перевозки краснокнижной рыбы возбуждено уголовно дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на