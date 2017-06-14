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05:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Двоих браконьеров задержали полицейские в Хабаровском крае

В рамках операции «Путина — 2017» транспортные полицейские задержали на Амуре лодку, в которой находились двое жителей Хабаровского края 48 и 45 лет.

При осмотре судна служащие обнаружили одну калугу. Рыбу выпустили в реку.

По факту незаконной добычи и перевозки краснокнижной рыбы возбуждено уголовно дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

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