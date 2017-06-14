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05:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автобус № 99 загорелся во время движения в Иркутске

Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту № 99 со стороны центрального рынка, произошло на пересечении улиц Трилиссера и Байкальская в Иркутске сегодня, 14 июня. Водитель почувствовал запах гари, остановился, выпустил пассажиров, открыл капот и увидел пламя. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оцепили территорию, обеспечили возможность подъезда МЧС, организовали регулирование дорожного движения. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены причины инцидента, в том числе получены ответы на вопросы о роли предприятия в части надлежащего контроля за техническим состоянием выпускаемых на линию автомобилей.

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