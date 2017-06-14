Рабочий выпал из люльки автовышки и разбился насмерть

Происшествие произошло в Бердске у производственного здания по адресу улица Промышленная, 40. Как установило следствие, 8 мая 49-летний слесарь ООО «Производственная компания — Строительные материалы», находясь на высоте 20 метров в люльке автовышки, производил работы по замене электрического кабеля на подъемном кране ККС-32−32.

В какой-то момент произошел разлом стояночного тормоза крана, в результате техника начала движение, и мужчина, не удержав равновесия, выпал из люльки автовышки на землю. От полученных при падении травм он скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека)», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства. Сейчас следствие пытается выяснить, в чем причина поломки стояночного тормоза крана и кто на предприятии несет ответственность за его состояние.

Буквально через пару недель в Новосибирске строительная люлька вместе с рабочим сорвалась и упала с высоты четвертого этажа. 46-летний мужчина остался жив, но получил тяжелые травмы. По версии следствия, не имеющий допуска к проведению высотных работ сотрудник ООО «Фолк» с помощью люльки поднимал на 11-й этаж строящегося объекта мешки с цементом общей массой 195 килограммов.