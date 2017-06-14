Приморец погиб на трассе под собственным автомобилем

ДТП произошло в районе 43 км автодороги Артем—Находка—порт Восточный.

41-летний водитель автомашины «Тойота Лэнд Крузер», двигаясь из Находки во Владивосток, не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением, и машина опрокинулась. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

«Лэнд Крузер» перевернулся несколько раз, водитель вылетел через лобовое стекло и был придавлен своим же авто. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка.

Установлено, что мужчина имел стаж вождения 24 года, в 2017 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.