Задержанный в КНДР американский студент вернулся в Огайо

Как сообщает агентство, самолет, на котором находился студент, прибыл в Огайо около 22.20 (5.20 мск) в международный аэропорт Цинциннати/Северный Кентукки. Оттуда он был госпитализирован.

Как сообщили родные Уормбиера газете Washington Post, в настоящее время он находится в коме. Через некоторое время после задержания молодой человек заболел ботулизмом и, приняв таблетку снотворного, впал в кому.

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Уормбиеру вынесли приговор в марте 2016 года после общественного признания в том, что он пытался украсть пропагандистский баннер.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.