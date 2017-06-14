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07:20 (мск), источник: РИА Новости

Задержанный в КНДР американский студент вернулся в Огайо

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский студент Отто-Фридерик Уормбиер, который более года находился в КНДР, прибыл в американский штат Огайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Северная Корея во вторник освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения.

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Как сообщает агентство, самолет, на котором находился студент, прибыл в Огайо около 22.20 (5.20 мск) в международный аэропорт Цинциннати/Северный Кентукки. Оттуда он был госпитализирован.

Как сообщили родные Уормбиера газете Washington Post, в настоящее время он находится в коме. Через некоторое время после задержания молодой человек заболел ботулизмом и, приняв таблетку снотворного, впал в кому.

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Уормбиеру вынесли приговор в марте 2016 года после общественного признания в том, что он пытался украсть пропагандистский баннер.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

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