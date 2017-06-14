Горит всё. Пожары в Приангарье бушуют не только в лесах

В минувшие жаркие выходные с лесными пожарами боролись в Иркутском, Катангском, Качугском, Киренском и Аларском районах. А иркутские метеорологи предупреждают: максимально высокие классы пожарной опасности — четвёртый и пятый — «царят» почти на всей территории области. В зоне риска больше двадцати районов — от юга и до севера, где одна искра легко может стать неуправляемым огненным потоком.

«Игры» с огнём.

На всей территории Приангарья продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом любое использование открытого огня. За один день инспекторы пожарного надзора выписывают по пять и более протоколов за нарушение режима. Всего с 15 марта возбудили 280 административных расследований и оштрафовали 500 человек, 5 юридических и 13 должностных лиц на общую сумму 1 млн 717 тыс. руб.

Но многие почему-то упускают из виду, что правила распространяются не только на лоно природы, но и на любой населённый пункт. Видимо, потому что о лесных пожарах всё-таки слышат чаще, чем о бытовых. Но на самом деле их не так уж и мало — наоборот, в этом году стало даже больше. За пять месяцев ГУ МЧС России по Иркутской области зарегистрировало более 1,4 тыс. случаев возгорания в деревнях и городах Приангарья. В них погибли около восьмидесяти человек, почти сотня пострадавших.

В ведомстве говорят, что самая распространённая причина трагедий, конечно же, неосторожное обращение с огнём. Из-за этого начались 500 пожаров, которые унесли жизни 50 человек. Тут свою драматическую роль сыграли и детская шалость, и страсть курильщика, недооценившего всю опасность сигареты. На втором месте -«неуважительное» и пренебрежительное обращение с электроприборами, печами и газовым оборудованием.

Соль на раны.

За последнюю неделю в Иркутске возникло не одно возгорание. Над городом всё ещё носятся отголоски самой в прямом смысле горячей новости прошлой недели — очередного пожара на территории бывшего ИВВАИУ. Он, что называется, обильно посыпал солью незажившие раны многих иркутян, которые до сих пор не могут полностью смириться с закрытием одного из лучших военных заведений Сибири. Огонь орудовал на площади 1,6 тыс. кв. м, захватил ещё «живые» строения военного городка — храм Димитрия Донского и музей бывшего училища и бушевал почти семь часов.

— Пожарные застигли огонь примерно на 100 кв. м., но он быстро распространился под кровлей всего здания и по его деревянным перекрытиям, — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Максим Латушкин. — Эффект мощной тяги создавали пустоты и длинные коридоры, отделанные горючими материалами. К тому же, в ближайшем пожарном гидранте не было воды и пришлось протягивать магистральную линию с соседней улицы.

Заброшенные здания уже давно привлекают молодёжь, которая любит проводить там фотосессии. Вот и предполагаемыми виновницами очередного пожара стали две15-летние девочки. Они дали признательные показания, сказав, что решили поджечь в здании свои тетради, отметив таким образом окончание учебного года. Их поставили на учёт, а на родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ещё один крупный пожар случился ночью 8 июня в офисном здании на улице Ширямова. Его сторож погиб, отравившись угарным газом. А на следующий день чуть не сгорела швейная фабрика на улице Щорса. К счастью, возгорание быстро потушили, обошлось без пострадавших.