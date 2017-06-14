Горит всё. Пожары в Приангарье бушуют не только в лесах
В регионе действует особый противопожарный режим.
В регионе действует особый противопожарный режим.
В минувшие жаркие выходные с лесными пожарами боролись в Иркутском, Катангском, Качугском, Киренском и Аларском районах. А иркутские метеорологи предупреждают: максимально высокие классы пожарной опасности — четвёртый и пятый — «царят» почти на всей территории области. В зоне риска больше двадцати районов — от юга и до севера, где одна искра легко может стать неуправляемым огненным потоком.
«Игры» с огнём.
На всей территории Приангарья продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом любое использование открытого огня. За один день инспекторы пожарного надзора выписывают по пять и более протоколов за нарушение режима. Всего с 15 марта возбудили 280 административных расследований и оштрафовали 500 человек, 5 юридических и 13 должностных лиц на общую сумму 1 млн 717 тыс. руб.
Но многие
В ведомстве говорят, что самая распространённая причина трагедий, конечно же, неосторожное обращение с огнём.
Соль на раны.
За последнюю неделю в Иркутске возникло не одно возгорание. Над городом всё ещё носятся отголоски самой в прямом смысле горячей новости прошлой недели — очередного пожара на территории бывшего ИВВАИУ. Он, что называется, обильно посыпал солью незажившие раны многих иркутян, которые до сих пор не могут полностью смириться с закрытием одного из лучших военных заведений Сибири. Огонь орудовал на площади 1,6 тыс. кв. м, захватил ещё «живые» строения военного городка — храм Димитрия Донского и музей бывшего училища и бушевал почти семь часов.
— Пожарные застигли огонь примерно на 100 кв. м., но он быстро распространился под кровлей всего здания и по его деревянным перекрытиям, — рассказал начальник караула
Заброшенные здания уже давно привлекают молодёжь, которая любит проводить там фотосессии. Вот и предполагаемыми виновницами очередного пожара стали две15-летние девочки. Они дали признательные показания, сказав, что решили поджечь в здании свои тетради, отметив таким образом окончание учебного года. Их поставили на учёт, а на родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ещё один крупный пожар случился ночью 8 июня в офисном здании на улице Ширямова. Его сторож погиб, отравившись угарным газом. А на следующий день чуть не сгорела швейная фабрика на улице Щорса. К счастью, возгорание быстро потушили, обошлось без пострадавших.
Сейчас к головной боли спасателей добавился легко вспыхивающий тополиный пух. Поджигают его и любопытные дети, и взрослые, бросая непотушенные окурки и спички. И чуть ли не каждое лето