Сбивший насмерть мужчину скрывался от сотрудников ДПС

Напомним, 11 июня около 4 часов утра, 22-летний пьяный челябинец в Ленинском районе угнал автомобиль ВАЗ-21102 на улице Барбюса. Его обнаружили сотрудники ДПС и начали преследование. Требования полицейских об остановке челябинец проигнорировал. В попытке скрыться, он врезался в грузовой автомобиль, затем в экскаватор, после чего совершил наезд на 54-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.

«Следователями отдела по расследованию преступлений ОП “Ленинский” следственного управления УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение водителю в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. По ходатайству следователя судом Ленинского района города Челябинска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве.

Проверка по факту ДТП продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.