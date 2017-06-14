Стало известно, из-за чего произошел провал грунта в Уфе на улице Цюрупы
Жители частных домов бояться, что земля погребет их заживо.
Жители частных домов бояться, что земля погребет их заживо.
Провал грунта на улице Цюрупы напугал и жителей многоэтажки, и владельцев частных строений. Однако эксперты уверяют — бояться не стоит. На этот раз виноваты не карстовые пустоты.
— Дорогу размыло
Однако жители частного сектора
Однако застройщик уверяет, поводов для беспокойства нет. Все работы проведут в течение трех дней за счет компании.