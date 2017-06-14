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08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, из-за чего произошел провал грунта в Уфе на улице Цюрупы

Жители частных домов бояться, что земля погребет их заживо.

Провал грунта на улице Цюрупы напугал и жителей многоэтажки, и владельцев частных строений. Однако эксперты уверяют — бояться не стоит. На этот раз виноваты не карстовые пустоты.

— Дорогу размыло из-за ливней. Сейчас застройщик ведет устроительные работы, которые укрепят грунт, — передает ГТРК-Башкортостан.

Однако жители частного сектора все-таки переживают за свою жизнь. Супруги Саляховы опасаются, что обвалы прекратились только до следующих дождей. По стене, которая придерживает землю, рушится на глазах.

Однако застройщик уверяет, поводов для беспокойства нет. Все работы проведут в течение трех дней за счет компании.

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