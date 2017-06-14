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08:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Пятые сутки идет поиск четырехлетнего малыша, пропавшего в лесу под Асбестом

АСБЕСТ, 14 июня, ИА УралПолит.Ru. На берегу Рефтинского водохранилища пятые сутки продолжается масштабная поисковая операция, направленная на установление местонахождения четырехлетнего мальчика, который пропал во время отдыха с родителями.

За четыре прошедших дня поисковой операции наземной группировкой и с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов МЧС и Росгвардии обследовано более 150 квадратных километров, однако это до сих пор не помогло найти ребенка.

В масштабной поисковой операции участвуют более 250 человек, как сотрудники полиции и МЧС, так и волонтеры отрядов «Лиза Алерт», «Сокол» и добровольцы. На четвертые сутки обхода лесов были обнаружены детские следы в районе Журавлевского болота, за 3,7 километров от палатки его родителей, однако и они не привели к малышу.

Как ранее писал УралПолит.Ru, днем 9 июня семья с маленьким ребенком прибыла на Рефтинское водохранилище, чтобы отдохнуть и порыбачить. Переночевав в палатке, около 9 часов следующего утра отец семейства отправился в лес за дровами вместе с четырехлетним сыном. В ста метрах от своего лагеря ребенок попросился к маме и отец отпустил малыша одного, после чего ребенок исчез, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Находившиеся на берегу рыбаки рассказали обеспокоенным родителям, что их сын принял их палатку за свою, после чего вернулся в лесной массив, и больше они его не видели.

По факту безвестного исчезновения ребенка следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» для того, чтобы иметь возможность провести самый широкий спектр мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии.

По данным следкома, семья, в которой произошел инцидент, является благополучной: отец мальчика трудится на местной птицефабрике, а его мать работает в дошкольном учреждении. После допросов и проверок на полиграфе они присоединились к группе поисков своего сына.

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