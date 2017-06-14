Три пермских школьника продолжают лечение после ДТП на трассе Елабуга-Пермь

Дети возвращались с Всероссийских соревнований по картингу среди детей, юношей и молодежи «Кубок команды «Камаз-мастер"-2017», на личном автотранспорте их сопровождали родители. В районе населенного пункта Большая Пурга микроавтобус, в котором ехали трое детей, попал в дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия приехали четыре машины «скорой помощи». Воспитанников секции осмотрели врачи и направили в больницы.



Два мальчика 10 и 12 лет с сотрясением мозга госпитализированы в отделение нейрохирургии Первой республиканской клинической больницы Удмуртской республики. Состояние обоих средней тяжести. 12 июня по просьбе родителей 10-летнего ребенка выписали и увезли в Пермь. 12-летний мальчик продолжает лечиться в удмуртской больнице.



Подростка 16 лет из центральной районной больницы Большой Пурги сотрудники Территориального центра медицины катастроф перевезли в Пермь, он находится на лечении в МСЧ № 11 Перми. Состояние удовлетворительное, ушибы. По словам Министра здравоохранения Пермского края Вадима Плотникова, здоровью детей ничто не угрожает, они проходят плановое лечение.