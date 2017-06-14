Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
ЕС обратился к России с призывом
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
08:55 (мск), источник: Новости Перми

Три пермских школьника продолжают лечение после ДТП на трассе Елабуга-Пермь

11 июня 2017 года на 112-м км трассы Елабуга-Пермь произошла автомобильная авария, в котором пострадали воспитанники секции «Картинг» пермского Дворца детского (юношеского) творчества. Их здоровью ничего не угрожает, заявили в краевом минздраве.

Источник: Новости Перми

Дети возвращались с Всероссийских соревнований по картингу среди детей, юношей и молодежи «Кубок команды «Камаз-мастер"-2017», на личном автотранспорте их сопровождали родители. В районе населенного пункта Большая Пурга микроавтобус, в котором ехали трое детей, попал в дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия приехали четыре машины «скорой помощи». Воспитанников секции осмотрели врачи и направили в больницы.

Два мальчика 10 и 12 лет с сотрясением мозга госпитализированы в отделение нейрохирургии Первой республиканской клинической больницы Удмуртской республики. Состояние обоих средней тяжести. 12 июня по просьбе родителей 10-летнего ребенка выписали и увезли в Пермь. 12-летний мальчик продолжает лечиться в удмуртской больнице.

Подростка 16 лет из центральной районной больницы Большой Пурги сотрудники Территориального центра медицины катастроф перевезли в Пермь, он находится на лечении в МСЧ № 11 Перми. Состояние удовлетворительное, ушибы. По словам Министра здравоохранения Пермского края Вадима Плотникова, здоровью детей ничто не угрожает, они проходят плановое лечение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Чусовом по требованию прокуратуры были уволены руководители МУП
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В высотном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Рейтинг недовольства Трампом обновил свой максимум
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь