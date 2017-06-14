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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимца Романа Мухутдинова, которого искали три недели, нашли мертвым

Тело обнаружили в лесу.

В конце мая 30-летний мужчина отправился из Уфы в командировку в Ставрополь, а вскоре пропал. К поискам Романа Мухутдинова подключились местные сыщики и волонтеры.

Выяснилось, что вечером 24 мая уфимец после работы поехал в бар, а оттуда возвращался домой на такси. Но вдруг попросил высадить его посреди дороги. Таксиста проверили на полиграфе — подтвердилась его непричастность.

А на днях Романа нашли, к сожалению, мертвым. Об этом сообщила сестра мужчины.

— Причину и дату смерти определить не удалось. Но смерть не была насильственной, — написала девушка в группе поиска.

Завтра, 15 июня, в Ростове тело Романа кремируют.

Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и друзьям погибшего.

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