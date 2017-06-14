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09:10 (мск), источник: РИА Новости

Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед взлетом

ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Пассажирка самолета авиакомпании Xiamen Air, который готовился к вылету из международного аэропорта Пекина, из любопытства открыла аварийный выход, что привело к отмене рейса, сообщают китайские СМИ.

Как пишет агентство China News, инцидент произошел 12 июня в международном аэропорту Пекина.

Представитель авиакомпании Xiamen Air рассказал журналистам, что 12 июня около 11.30 по местному времени рейс MF8118 из Пекина в Сямэнь готовился к вылету. После того, как пассажиры заняли свои места, бортпроводник проводил необходимый инструктаж пассажирам, которые сидели в 48-м ряду у аварийного выхода, объясняя, «что в штатной ситуации не нужно трогать ручку аварийного выхода».

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В этот момент пассажирка, которая сидела в 49-м ряду у окна, потянула за аварийный рычаг. Полиция задержала женщину на 12 дней, а рейс пришлось отменить.

Сообщается, что пассажирка, после того как услышала, что ручку аварийного выхода можно трогать лишь в экстренных случаях, решила попробовать сделать это «в штатной ситуации». По словам представителя авиакомпании, женщина было любопытно посмотреть, что произойдет, если «потянуть за ручку, которую нельзя трогать».

В момент инцидента на борту находились 113 человек, которых пришлось пересадить на другие рейсы. Сообщается, что несмотря на то, что трап не получил повреждений, минимальная стоимость ремонта составит около 100 тысяч юаней (около 14,7 тысяч долларов). Эксперты отмечают, что пассажирка также должна возместить причиненный экономический ущерб.

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