В результате пожара в Лондоне пострадали по меньшей мере 30 человек

«Мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц после пожара в “Гренфелл тауэр”. Наши сотрудники остаются на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Как сообщает Скотленд-ярд, полиция получила первые сообщения о возгорании в 01:16 по местному времени (03:16 мск). Для тушения огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи. Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев сообщил, что от здания «почти ничего не осталось».

По информации британской газеты Gardian, в здании могли быть заблокированы люди.