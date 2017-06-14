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08:48 (мск), источник: ТАСС

В результате пожара в Лондоне пострадали по меньшей мере 30 человек

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек пострадали и были доставлены в больницы после пожара в высотном жилом доме «Гренфелл тауэр», произошедшего ночью в Лондоне. Об этом сообщила на своей странице в Twitter служба скорой помощи британской столицы.

Источник: AFP 2017

«Мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц после пожара в “Гренфелл тауэр”. Наши сотрудники остаются на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Пожар, охвативший 27-этажный жилой дом «Гренфелл тауэр» в западной части Лондона, был объявлен серьезным происшествием, сообщила пожарная служба города.

Как сообщает Скотленд-ярд, полиция получила первые сообщения о возгорании в 01:16 по местному времени (03:16 мск). Для тушения огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи. Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев сообщил, что от здания «почти ничего не осталось».

По информации британской газеты Gardian, в здании могли быть заблокированы люди.

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