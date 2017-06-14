Во дворе дома в Советском районе иномарка сбила женщину
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Советском районе Казани иномарка сбила 69-летнюю женщину, сообщает
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Советском районе Казани иномарка сбила 69-летнюю женщину, сообщает
ДТП произошло накануне в полдень. 29-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом по двору дома № 41 по Закиева, сбил 69-летнюю женщину.
В результате пострадавшая получила ушибы грудной клетки, ушиб коленного сустава и закрытый перелом пальца руки.