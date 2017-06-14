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10:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Во дворе дома в Советском районе иномарка сбила женщину

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Советском районе Казани иномарка сбила 69-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло накануне в полдень. 29-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом по двору дома № 41 по Закиева, сбил 69-летнюю женщину.

В результате пострадавшая получила ушибы грудной клетки, ушиб коленного сустава и закрытый перелом пальца руки.

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