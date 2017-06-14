Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Стало известно о состоянии госпитализированного Расторгуева
Звезды, которые дружат с детства
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Последний звонок-2017 в России
10:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец на арендованном автомобиле перевозил контрабандные сигареты в Литву

Калининградец заплатит штраф за то, что не вернул собственнику арендованный автомобиль в срок. Выяснилось, что мужчина перевозил на машине в Литву контрабандные сигареты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

Представитель ООО «Аксиома» в иске указал, что житель города арендовал у него автомобиль «Киа» 5 октября 2015 года на двое суток. Стоимость одного дня проката составила 1 620 рублей. Арендатор также внёс аванс 5 000 рублей.

Однако 7 октября мужчина не вернул машину. Собственник забрал «Киа» со склада литовской таможни только 27 ноября. При осмотре автомобиля он обнаружил повреждения на четырёх дверях и багажнике. Истец попросил взыскать с арендатора деньги за нарушение срока возврата машины и штраф за порчу пяти элементов транспортного средства.

Суд установил, что 6 октября 2015 года ответчика задержали на дорожном посту «Кибартай» Каунасской территориальной таможни. При досмотре в полостях в дверях, сиденьях, багажнике и под бампером обнаружили сигареты, которые водитель пытался незаконно ввезти в Литву. Табачные изделия изъяли вместе с автомобилем.

За нарушение законодательства соседней республики Апилинковый суд Вилкавишкского района оштрафовал калининградца на 4 350 евро. Машину постановили вернуть собственнику.

В результате Ленинградский районный суд Калининграда взыскал с мужчины в пользу ООО «Аксиома» задолженность по договору аренды — 77 620 рублей, штраф — 35 000 рублей, расходы на перевод и заверение пакета документов с литовского языка на русский — 10 900 рублей, расходы на заключение специалиста — 3 000 рублей, госпошлину — 3 460 рублей и обязал оплатить услуги представителя в сумме 25 000 рублей. Горожанин подал апелляционную жалобу, однако приговор оставили в силе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сорокин: Калининградский стадион может продать название после ЧМ-2018
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В 27-этажном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Ученые спрогнозировали победителя Кубка конфедераций
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
В России начали разработку нового истребителя-перехватчика
Минобороны обяжет контрактников отчитаться за 3 года в интернете
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
В Казахстане Porsche сдали на металл ради $500 (фото) В Талдыкоргане по программе утилизации старых автомобилей владелец сдал Porsche 924 1985 года выпуска
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
В Петербурге вновь упали цены на новостройки
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь