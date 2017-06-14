Калининградец на арендованном автомобиле перевозил контрабандные сигареты в Литву

Представитель ООО «Аксиома» в иске указал, что житель города арендовал у него автомобиль «Киа» 5 октября 2015 года на двое суток. Стоимость одного дня проката составила 1 620 рублей. Арендатор также внёс аванс 5 000 рублей.

Однако 7 октября мужчина не вернул машину. Собственник забрал «Киа» со склада литовской таможни только 27 ноября. При осмотре автомобиля он обнаружил повреждения на четырёх дверях и багажнике. Истец попросил взыскать с арендатора деньги за нарушение срока возврата машины и штраф за порчу пяти элементов транспортного средства.

Суд установил, что 6 октября 2015 года ответчика задержали на дорожном посту «Кибартай» Каунасской территориальной таможни. При досмотре в полостях в дверях, сиденьях, багажнике и под бампером обнаружили сигареты, которые водитель пытался незаконно ввезти в Литву. Табачные изделия изъяли вместе с автомобилем.

За нарушение законодательства соседней республики Апилинковый суд Вилкавишкского района оштрафовал калининградца на 4 350 евро. Машину постановили вернуть собственнику.

В результате Ленинградский районный суд Калининграда взыскал с мужчины в пользу ООО «Аксиома» задолженность по договору аренды — 77 620 рублей, штраф — 35 000 рублей, расходы на перевод и заверение пакета документов с литовского языка на русский — 10 900 рублей, расходы на заключение специалиста — 3 000 рублей, госпошлину — 3 460 рублей и обязал оплатить услуги представителя в сумме 25 000 рублей. Горожанин подал апелляционную жалобу, однако приговор оставили в силе.