Воронежец погиб, протаранив на скутере «Альфа» ограждение моста

В Воронежской области вчера случилось 167 аварий, из которых 114 произошли в столице Черноземья. Травмы получили 16 человек и один погиб.

Трагедия случилась в селе Мамоновка, расположенном в Верхнемамонском районе. Около семи часов вечера скутер «Альфа» без номеров под управлением 57-летнего жителя Калачеевского района не справился с управлением. И на скорости врезался в ограждение.

«Водителя скутера на “скорой” доставили в больницу», — рассказали в МВД.

Травмы мужчина получил очень серьезные. Поэтому вскоре скончался в лечебнице.