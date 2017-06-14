Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Инсульт ведет к алкоголизму
Глава Госдумы заявил о единственном кандидате в президенты России
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Последний звонок-2017 в России
10:29 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец погиб, протаранив на скутере «Альфа» ограждение моста

Травмы мужчины оказались с жизнью не совместимыми.

В Воронежской области вчера случилось 167 аварий, из которых 114 произошли в столице Черноземья. Травмы получили 16 человек и один погиб.

Трагедия случилась в селе Мамоновка, расположенном в Верхнемамонском районе. Около семи часов вечера скутер «Альфа» без номеров под управлением 57-летнего жителя Калачеевского района не справился с управлением. И на скорости врезался в ограждение.

«Водителя скутера на “скорой” доставили в больницу», — рассказали в МВД.

Травмы мужчина получил очень серьезные. Поэтому вскоре скончался в лечебнице.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Дивногорье обнаружили невиданного здесь до селе зверька с пятнистой спинкой
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В 27-этажном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Ученые спрогнозировали победителя Кубка конфедераций
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
В России начали разработку нового истребителя-перехватчика
Минобороны обяжет контрактников отчитаться за 3 года в интернете
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
В Казахстане Porsche сдали на металл ради $500 (фото) В Талдыкоргане по программе утилизации старых автомобилей владелец сдал Porsche 924 1985 года выпуска
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Программу помощи ипотечным заемщикам продлят
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь