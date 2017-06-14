Четырёхлетний мальчик проткнул палец оградой детской площадки в Челябинске
На помощь ребёнку пришли спасатели.
На помощь ребёнку пришли спасатели.
Прогулка на детской площадке обернулась травмой руки для четырехлетнего челябинца, мальчик насквозь проткнул палец металлической проволокой от ограждения, сообщают в городской службе спасения.
Сообщение об инциденте у дома № 160 по улице Братьев Кашириных поступило днём 13 июня. Прибывшие спасатели при помощи инструментов освободили руку малыша от части
Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Центрального района. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, по результатам решен вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования», — рассказал и.о. прокурора района Михаил Венглер.
Напомним, ранее в Челябинске началась проверка по поводу травм, которые 5-летняя девочка получила при падении с рук своего отца, запнувшегося об открытый канализационный люк.