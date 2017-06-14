Четырёхлетний мальчик проткнул палец оградой детской площадки в Челябинске

Прогулка на детской площадке обернулась травмой руки для четырехлетнего челябинца, мальчик насквозь проткнул палец металлической проволокой от ограждения, сообщают в городской службе спасения.

Сообщение об инциденте у дома № 160 по улице Братьев Кашириных поступило днём 13 июня. Прибывшие спасатели при помощи инструментов освободили руку малыша от части сетки-рабицы и передали пострадавшего родителям. Мальчика увезли в травмпункт.

Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Центрального района. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, по результатам решен вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования», — рассказал и.о. прокурора района Михаил Венглер.

Напомним, ранее в Челябинске началась проверка по поводу травм, которые 5-летняя девочка получила при падении с рук своего отца, запнувшегося об открытый канализационный люк.