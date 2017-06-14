Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Сноуден прокомментировал протестные акции в России
Пенсии в России предложили платить иначе
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Последний звонок-2017 в России
10:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

Четырёхлетний мальчик проткнул палец оградой детской площадки в Челябинске

На помощь ребёнку пришли спасатели.

Прогулка на детской площадке обернулась травмой руки для четырехлетнего челябинца, мальчик насквозь проткнул палец металлической проволокой от ограждения, сообщают в городской службе спасения.

Сообщение об инциденте у дома № 160 по улице Братьев Кашириных поступило днём 13 июня. Прибывшие спасатели при помощи инструментов освободили руку малыша от части сетки-рабицы и передали пострадавшего родителям. Мальчика увезли в травмпункт.

Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Центрального района. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, по результатам решен вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования», — рассказал и.о. прокурора района Михаил Венглер.

Напомним, ранее в Челябинске началась проверка по поводу травм, которые 5-летняя девочка получила при падении с рук своего отца, запнувшегося об открытый канализационный люк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вернуть Апрельку. На Урале хозяин заказал дорогую ДНК-экспертизу ради коровы
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В 27-этажном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Ученые спрогнозировали победителя Кубка конфедераций
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
В России начали разработку нового истребителя-перехватчика
Минобороны обяжет контрактников отчитаться за 3 года в интернете
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
В Казахстане Porsche сдали на металл ради $500 (фото) В Талдыкоргане по программе утилизации старых автомобилей владелец сдал Porsche 924 1985 года выпуска
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь