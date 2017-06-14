Крупный пожар в Лондоне: госпитализированы 50 человек

До этого Reuters сообщал о 30 пострадавших в пяти больницах. На западе города с ночи горит 27-этажная жилая башня Гренфелл-тауэр.

Их точное число пока не названо, причина смерти также не объявлялась.

Сообщение о пожаре поступило в 0.45 ночи по местному времени, вскоре здание горело целиком. Причина возгорания еще не установлена. Уже несколько часов с огнем борются 200 пожарных из 40 бригад. Пожар был виден издалека: здание напоминало факел. К утру башня уже в основном дымилась, хотя, по словам очевидцев, на верхних этажах еще мелькало пламя. Как отмечает ВВС, автоматический водомет, который направлен на башню, добивает до высоты 10 этажа, а выше не достает.

В СМИ сообщают, что в башне 27 этажей. ВВС со ссылкой на совет районов Кенсингтон и Челси сообщает, что в нем 120 квартир на 24 этажах. Здание, возведенное в 1974 г., содержит в интересах совета Kensington and Chelsea Tenant Management. Недавно в нем прошел ремонт стоимостью в 10 млн фунтов, там поменяли внешнюю облицовку и систему центрального отопления. Ремонт продолжался два года и завершился в 2016 г. Получить комментарий у управляющей компании уже после начала пожара ВВС не удалось.