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8В Лондоне загорелся 27-этажный жилой дом
11:45 (мск), источник: Ведомости

Крупный пожар в Лондоне: госпитализированы 50 человек

Не менее 50 человек доставлены в больницы с травмами, полученными на пожаре в Лондоне, сообщило АР в 10.48 мск со ссылкой на данные городской службы скорой помощи (на 8.30 по лондонскому времени).

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До этого Reuters сообщал о 30 пострадавших в пяти больницах. На западе города с ночи горит 27-этажная жилая башня Гренфелл-тауэр.

Позднее ВВС со ссылкой на комиссара пожарной службы Дэни Коттон сообщила, что есть жертвы.

Их точное число пока не названо, причина смерти также не объявлялась.

Сообщение о пожаре поступило в 0.45 ночи по местному времени, вскоре здание горело целиком. Причина возгорания еще не установлена. Уже несколько часов с огнем борются 200 пожарных из 40 бригад. Пожар был виден издалека: здание напоминало факел. К утру башня уже в основном дымилась, хотя, по словам очевидцев, на верхних этажах еще мелькало пламя. Как отмечает ВВС, автоматический водомет, который направлен на башню, добивает до высоты 10 этажа, а выше не достает.

В СМИ сообщают, что в башне 27 этажей. ВВС со ссылкой на совет районов Кенсингтон и Челси сообщает, что в нем 120 квартир на 24 этажах. Здание, возведенное в 1974 г., содержит в интересах совета Kensington and Chelsea Tenant Management. Недавно в нем прошел ремонт стоимостью в 10 млн фунтов, там поменяли внешнюю облицовку и систему центрального отопления. Ремонт продолжался два года и завершился в 2016 г. Получить комментарий у управляющей компании уже после начала пожара ВВС не удалось.

В здании проживало несколько сотен человек. Многие проснулись от задымления и спаслись самостоятельно. Пожарным приходится работать в респираторах. В 4 часа утра полиция сообщила, что эвакуация жильцов на тот момент продолжалась. Очевидцы утверждали, что видели вспышки, похожие на свет фонариков или мобильных телефонов, на крыше здания и что люди молили о спасении из некоторых окон. Reuters подтвердить эту информацию не удалось. Некоторые спасенные остались в пижамах. Местная жительница сказала агентству, что боится, что спаслись не все.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о крупном чрезвычайном происшествии и ввел соответствующие меры. Из-за пожара полиция перекрыла в обоих направлениях трассу A40, которая ведет на запад от Лондона. Частично перекрыты отдельные участки метро. Район пожара оцеплен полицией. Как сообщает ВВС, полицейские постепенно отодвигают оцепление все дальше, опасаясь, что здание может рухнуть.

Комментарии
4
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Гибель людей в пожаре - трагедия. Соболезнования и сочувствие родным и близким пострадавших и погибших.
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xo ppy
"Сообщение о пожаре поступило в 0.415 ночи по местному времени".Это в миллисекундах?
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Александр Бойко
Утром, собираясь на работу, в новостях по ТВ видел этот пожар. Полыхало как пионерский костёр. Несчастные люди. Такое пережить. А дети?
Как смог такой пожар случиться вообще. Это же Лондон. Судя по всему не трущобы (10 лямов на ремонт потрачено). Загорелось утром, и судя по новостям всё ещё горит. Что-то здесь не так. Либо полнейшее отсутствие какой-либо пожарной безопасности, либо пожар этот рукотворный.
В любом случае лондонским следователям будет над чем поработать. О жертвах пока не сообщают, но наверняка будут.
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Не менее 30 человек пострадали при пожаре в лондонской башне
11:27 (мск)© Ньюстюб
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