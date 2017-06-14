В Копенгагене вандалы вновь облили краской статую Русалочки

«Сегодня ночью Русалочку раскрасили в белый и синий, — говорится в сообщении датских правоохранителей. — На земле была надпись «Освободите Абдула». Спустя пару часов полицейские сообщили о том, что завершили осмотр места происшествия и сейчас городские службы отмывают статую от краски.

Следует заметить, что это уже второй раз за последние пару недель, когда статуя, посвященная персонажу из одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, подвергается нападкам вандалов. 30 мая ее облили красной краской предположительно защитники животных, выступающие против забоя гринд (черных дельфинов) в районе Фарерских островов. На фотографии, размещенной на сайте датской газеты Politiken, видно, что на участке асфальта рядом со статуей красной краской написана фраза: «Дания, защити китов на Фарерских островах».

Статуя, установленная в датской столице в 1913 году, уже неоднократно становилась жертвой вандалов.