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11:56 (мск), источник: Новая Кубань

Заместитель министра сельского хозяйства края отрицает езду в нетрезвом виде

Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте задержания и отправился в больницу сам.

Краснодар. 14 июня — Новая Кубань. Инцидент произошел в мае. Замглавы Минсельхоза Кубани Сергея Орленко задержали сотрудники Госавтоинспекции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Он ехал за рулем Toyota, которая оформлена на его жену.

Орленко отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте событий. В отношении чиновника был составлен протокол по по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Его могут лишить водительского удостоверения на 2 года.

Орленко прокомментировал данную ситуацию. Он утверждает, что не был пьян, а от прохождения освидетельствования отказался, усомнившись в достоверности приборов сотрудников. Чиновник сообщает, что сам отправился в медицинское учреждение, где врачи выдали ему соответствующее заключение. В СМИ опубликована копия акта медицинского освидетельствования. Он выдана ГБУЗ НД кабинет экспертизы № 2. Однако в документе не указана концентрация алкоголя в крови. Возможно, в СМИ просочилась лишь часть документа.

Таким образом, дальнейшая судьба Орленко как водителя зависит от решения суда.

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