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11:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Цветочному грабителю» озвучили приговор в Новосибирске

Сегодня в Заельцовском районом суде озвучили приговор так называемому «цветочному грабителю». Весной злоумышленник пытался ограбить салон у входа станции метро «Гагаринская».

Источник: Вести - Новосибирск

Мужчина зашел в павильон и стал требовать деньги, угрожая продавщице цветочного салона разбитой бутылкой. Но девушка не растерялась, обороняясь секатором — выгнала преступника и обратилась в полицию. Личность грабителя быстро установили, а после задержали. Им оказался 30-летний новосибирец Николай Ермалюк — ранее судимый за хранение и сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ольга Педрико, Помощник прокурора Заельцовского района г. Новосибирска: «Приговором Заельцовского районного суда Ермалюк Николай Александрович признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Судом ему назначено наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы. С отбывание наказания в колонии общего режима. С назначением дополнительного ограничения в виде ограничения на срок один год и шесть месяцев».

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