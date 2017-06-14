Троих ялтинцев будут судить за организацию игорного бизнеса в Севастополе

«В 2015 году 32-летний обвиняемый, совместно с сестрой и 37-летним приятелем, арендовали в городе Севастополе помещение, установили в нем специализированные покерные столы, наняли на работу лиц, обладающих достаточной квалификацией для ведения азартных игр в покер, и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», — рассказали в Следкоме.

Расследование этого уголовного дела завершено. Трое жителей Ялты обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.