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11:58 (мск), источник: РИА Крым

Троих ялтинцев будут судить за организацию игорного бизнеса в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости (Крым). В Севастополе перед судом предстанут трое жителей Ялты, обвиняемые в организации незаконной игровой деятельности, сообщили в Следкоме России по Севастополю.

«В 2015 году 32-летний обвиняемый, совместно с сестрой и 37-летним приятелем, арендовали в городе Севастополе помещение, установили в нем специализированные покерные столы, наняли на работу лиц, обладающих достаточной квалификацией для ведения азартных игр в покер, и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», — рассказали в Следкоме.

Расследование этого уголовного дела завершено. Трое жителей Ялты обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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