Полицейские нашли сбежавшую из дома девочку в Краснодаре
В Курганинском районе из дома ушла девочка 14 лет. Матери она сказала, что поедет к отцу в соседнюю станицу, однако там не появилась.
В Курганинском районе из дома ушла девочка 14 лет. Матери она сказала, что поедет к отцу в соседнюю станицу, однако там не появилась.
Двое суток спустя заявление о пропаже приняли в полиции. Еще сутки правоохранителям потребовалось на то, чтобы разыскать пропавшую. В поисках участвовали не только полицейские, но и учителя школы, где обучается девочка.
Разыскали подростка в Краснодаре. Со школьницей провели беседу и передали ее матери. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Почему девочка ушла из дома, выясняют, сообщили ГТРК «Кубань» в