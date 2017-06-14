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13:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Полицейские нашли сбежавшую из дома девочку в Краснодаре

В Курганинском районе из дома ушла девочка 14 лет. Матери она сказала, что поедет к отцу в соседнюю станицу, однако там не появилась.

Двое суток спустя заявление о пропаже приняли в полиции. Еще сутки правоохранителям потребовалось на то, чтобы разыскать пропавшую. В поисках участвовали не только полицейские, но и учителя школы, где обучается девочка.

Разыскали подростка в Краснодаре. Со школьницей провели беседу и передали ее матери. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Почему девочка ушла из дома, выясняют, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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