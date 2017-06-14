Ужасное ДТП в Леова: рейсовая маршрутка столкнулась с микроавтобусом
Два человека пострадали в аварии на трассе возле Леова. Этим утром там столкнулись два микроавтобуса.
Два человека пострадали в аварии на трассе возле Леова. Этим утром там столкнулись два микроавтобуса.
Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От удара маршрутка рейса
Как сообщают в полиции, в рейсовой маршрутке находились 11 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Незначительные травмы получили водители обоих транспортных средств. Им понадобилась медицинская помощь.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.