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13:13 (мск), источник: Publika.md

Ужасное ДТП в Леова: рейсовая маршрутка столкнулась с микроавтобусом

Два человека пострадали в аварии на трассе возле Леова. Этим утром там столкнулись два микроавтобуса.

Источник: Publika.md

Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От удара маршрутка рейса Кырпешты-Кишинев съехала с дороги и упала на бок.

Как сообщают в полиции, в рейсовой маршрутке находились 11 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Незначительные травмы получили водители обоих транспортных средств. Им понадобилась медицинская помощь.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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