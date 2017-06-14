Ужасное ДТП в Леова: рейсовая маршрутка столкнулась с микроавтобусом

Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От удара маршрутка рейса Кырпешты-Кишинев съехала с дороги и упала на бок.

Как сообщают в полиции, в рейсовой маршрутке находились 11 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Незначительные травмы получили водители обоих транспортных средств. Им понадобилась медицинская помощь.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.