Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Челябинске
Жительница Челябинска и ее семилетняя дочь 13 июня пострадали в результате
Жительница Челябинска и ее семилетняя дочь 13 июня пострадали в результате
Как сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ «Калина», при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ 2110. От удара «Калина» изменила направление движения и врезалась в дерево.
В результате