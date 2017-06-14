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13:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Челябинске

Жительница Челябинска и ее семилетняя дочь 13 июня пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бродокалмакском тракте в Тракторозаводском районе города.

Как сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ «Калина», при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ 2110. От удара «Калина» изменила направление движения и врезалась в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и ее семилетняя дочь получили многочисленные ушибы. Обе пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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