Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Челябинске

Как сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ «Калина», при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ 2110. От удара «Калина» изменила направление движения и врезалась в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и ее семилетняя дочь получили многочисленные ушибы. Обе пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.