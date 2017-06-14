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13:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Житель Верхнего Уфалея устроил стрельбу на свадьбе

Правоохранительные органы расследуют случай со стрельбой на свадьбе в Верхнем Уфалее.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня в районе улиц 8 Марта, Хохрякова и Бажова, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Очевидцы вызвали полицию, на месте стражам порядка удалось обезвредить и задержать дебошира. Выяснилось, что переполох во время проходившей там свадьбы вызвал мужчина 1966 года рождения.

«Будучи в нетрезвом состоянии, гражданин стрелял из карабина “Сайга-410”. Установлено, что разрешение на оружие задержанный имеет», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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