Житель Верхнего Уфалея устроил стрельбу на свадьбе

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня в районе улиц 8 Марта, Хохрякова и Бажова, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Очевидцы вызвали полицию, на месте стражам порядка удалось обезвредить и задержать дебошира. Выяснилось, что переполох во время проходившей там свадьбы вызвал мужчина 1966 года рождения.

«Будучи в нетрезвом состоянии, гражданин стрелял из карабина “Сайга-410”. Установлено, что разрешение на оружие задержанный имеет», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.