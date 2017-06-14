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13:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Новосибирской области

По предварительной информации, госпитализирована пассажирка иномарки, причины аварии выясняются, рассказали в МВД.

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По предварительным данным, авария произошла сегодня, 14 июня в Здвинском районе области примерно в 10 часов утра. Столкнулись автомобиль «Toyota Caldina» и мотоцикл «ИЖ Планета-5». В ДТП на месте погибли водитель и пассажир мотоцикла. Травмы получила пассажирка «Тойоты».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии выясняются.

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