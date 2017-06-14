Мальчик, потерявшийся в лесу в Свердловской области, пять дней пил воду из луж и ел траву

«Ребенок здоровый, в здравом уме. Когда я с ним ехал, задавал ему вопросы, а он в ответ мотал головой или закрывал глазки. Он все понимает. Врачи говорят, все хорошо, все обошлось», — сказал А. Песков.

Он добавил, что ребенка покусали клещи.

По словам собеседника агентства, на протяжении пяти дней мальчик питался травой.

«Он питался пестиками, пил воду из лужи, ел траву», — добавил А. Песков.

Информация об исчезновении четырехлетнего мальчика поступила 10 июня от его отца, жителя поселка Рефтинский. Семья выехала на берег местного водоема, чтобы отдохнуть на природе. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время мальчик попросился к маме, и отец отпустил его одного, поскольку расстояние было небольшим, около 100 метров. Однако вернувшись к жене, он не обнаружил сына.

Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для выяснения обстоятельств дела была организована масштабная поисковая операции с участием сотрудников СКР, МЧС, полиции и волонтеров.

В результате ребенок был найден живым 14 июня. Четырехлетнего мальчика нашли в 7−10 километрах от места исчезновения в районе болота, недалеко от линии ЛЭП. Он в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в больницу Асбеста.

Ребенок будет доставлен вертолетом Медицины катастроф в Областную детскую клиническую больницу N1 в Екатеринбурге.