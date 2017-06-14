Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии

Два других фигуранта дела Николай Криволапов и Виктор Определенов получили 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно.

Защита обжалует приговор, сообщил ТАСС адвокат Владимир Жеребенков. «Защита настаивает на невиновности фигурантов дела и подаст жалобу в апелляционную инстанцию Московского городского суда», — сказал адвокат.

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в 2010—2012 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, которые были выделены на закупку ФСИН так называемых электронных браслетов.