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13:50 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего главу ФСИН Александра Реймера, признав его виновным в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Два других фигуранта дела Николай Криволапов и Виктор Определенов получили 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно.

Защита обжалует приговор, сообщил ТАСС адвокат Владимир Жеребенков. «Защита настаивает на невиновности фигурантов дела и подаст жалобу в апелляционную инстанцию Московского городского суда», — сказал адвокат.

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в 2010—2012 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, которые были выделены на закупку ФСИН так называемых электронных браслетов.

При цене в 19 тыс. рублей стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. рублей, мобильное устройство, которое позволяет отслеживать перемещения за пределами дома, приобреталось за 128 тыс. рублей.
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30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова, фирмы которого поставляли браслеты, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными в качестве оплаты услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств. В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.

Комментарии
17
Александр Моисеев
Нормально! Через пару лет выйдет и с полутора миллиардами не пропадёт. Молодец! Учит "электорат", как жить надо! ))))))
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иван иванов
пустой человек,или просто враг-сидящий на чужом месте.(нет не на моём)...
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иван иванов
Маловато,но хоть, что-то...А сидеть то он будет ???
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Экс-главу ФСИН признали виновным в крупных хищениях
08:42 (мск)© Ньюстюб
Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии
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