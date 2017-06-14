Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Ученые рассказали, что происходит с погодой на Земле
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
В случае войны с РФ «гордость Америки» погибнет очень быстро – NI
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
17:45 (мск), источник: Интерфакс

Мальчик, потерявшийся в уральском лесу, пять дней пил воду из луж и ел траву

14 июня. Interfax-Russia.ru — Четырехлетний мальчик, которого нашли на пятый день поисков в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области, находится в сознании, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» отец ребенка Андрей Песков.

«Ребенок здоровый, в здравом уме. Когда я с ним ехал, задавал ему вопросы, а он в ответ мотал головой или закрывал глазки. Он все понимает. Врачи говорят, все хорошо, все обошлось», — сказал А. Песков.

Он добавил, что ребенка покусали клещи. По словам собеседника агентства, на протяжении пяти дней мальчик питался травой.

«Он питался пестиками, пил воду из лужи, ел траву», — добавил А. Песков.

Он отметил, что малышу удалось избежать встречи с медведем, которого видели волонтеры во время поисков.

«Медведя не встретил, он его обошел стороной», — сказал А. Песков.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Свердловской области, мальчик сильно истощен, произошло обезвоживание и переохлаждение организма.

«Имеется подозрение на пневмонию. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению специалистов, нет», — приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

В розыске мальчика в разные дни принимали участие до 500 человек — сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, военнослужащие и волонтеры. В поисках также использовалось около 20 служебно-розыскных собак и квадрокоптеры.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин по итогам поисковой операции принял решение выйти с предложением наградить наиболее отличившихся государственными наградами, отмечает В. Горелых.

Информация об исчезновении четырехлетнего мальчика поступила 10 июня от его отца, жителя поселка Рефтинский. Семья выехала на берег местного водоема, чтобы отдохнуть на природе. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время мальчик попросился к маме, и отец отпустил его одного, поскольку расстояние было небольшим, около 100 метров. Однако вернувшись к жене, он не обнаружил сына.

Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для выяснения обстоятельств дела была организована масштабная поисковая операции с участием сотрудников СКР, МЧС, полиции и волонтеров.

В результате ребенок был найден живым 14 июня. Четырехлетнего мальчика нашли в 7−10 километрах от места исчезновения в районе болота, недалеко от линии ЛЭП. Он в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в больницу Асбеста.

Ребенок будет доставлен вертолетом Медицины катастроф в Областную детскую клиническую больницу N1 в Екатеринбурге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В сгоревшем доме убитого "кратовского стрелка" обнаружен арсенал
Госдума приняла в I чтении закон о регулировании мессенджеров
Белоруссия исключит российский рубль из числа резервных валют
Турция отменила инспекцию мясных предприятий России
В США задержали ранившего конгрессмена стрелка
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь