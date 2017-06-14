Мальчик, потерявшийся в уральском лесу, пять дней пил воду из луж и ел траву

«Ребенок здоровый, в здравом уме. Когда я с ним ехал, задавал ему вопросы, а он в ответ мотал головой или закрывал глазки. Он все понимает. Врачи говорят, все хорошо, все обошлось», — сказал А. Песков.

Он добавил, что ребенка покусали клещи. По словам собеседника агентства, на протяжении пяти дней мальчик питался травой.

«Он питался пестиками, пил воду из лужи, ел траву», — добавил А. Песков.

Он отметил, что малышу удалось избежать встречи с медведем, которого видели волонтеры во время поисков.

«Медведя не встретил, он его обошел стороной», — сказал А. Песков.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Свердловской области, мальчик сильно истощен, произошло обезвоживание и переохлаждение организма.

«Имеется подозрение на пневмонию. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению специалистов, нет», — приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

В розыске мальчика в разные дни принимали участие до 500 человек — сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, военнослужащие и волонтеры. В поисках также использовалось около 20 служебно-розыскных собак и квадрокоптеры.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин по итогам поисковой операции принял решение выйти с предложением наградить наиболее отличившихся государственными наградами, отмечает В. Горелых.

Информация об исчезновении четырехлетнего мальчика поступила 10 июня от его отца, жителя поселка Рефтинский. Семья выехала на берег местного водоема, чтобы отдохнуть на природе. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время мальчик попросился к маме, и отец отпустил его одного, поскольку расстояние было небольшим, около 100 метров. Однако вернувшись к жене, он не обнаружил сына.

Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для выяснения обстоятельств дела была организована масштабная поисковая операции с участием сотрудников СКР, МЧС, полиции и волонтеров.

В результате ребенок был найден живым 14 июня. Четырехлетнего мальчика нашли в 7−10 километрах от места исчезновения в районе болота, недалеко от линии ЛЭП. Он в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в больницу Асбеста.

Ребенок будет доставлен вертолетом Медицины катастроф в Областную детскую клиническую больницу N1 в Екатеринбурге.