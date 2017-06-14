В Зерноградском районе в лесополосе нашли тело убитой женщины

«В ходе проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий удалось установить и задержать 38-летнего жителя Егорлыкского района, причастного к убийству женщины», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый познакомился с женщиной накануне убийства. В результате возникшей между ними ссоры он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине не менее пяти колотых ранений металлической отверткой и не менее трех ударов молотком по голове. Убедившись, что женщина скончалась, подозреваемый скрылся с места происшествия.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.