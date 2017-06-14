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14:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Пермском крае полторы недели разыскивают пропавшую семейную пару

Уехали на родник и пропали.

Полиция и волонтеры Пермского края разыскивают семейную пару, исчезнувшую в окрестностях Юго-Камска 1 июня. 45-летний Алексей Евсин и 51-летняя Любовь Бурдина вместе с собакой поехали на автомобиле на родник, и с тех пор их местонахождение не известно. О пропаже пермяков сообщила их близкая родственница.

По данным официального представителя Пермского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Федора Лимпинского, в поисках участвуют полторы сотни человек — полицейские, кинологи, водолазы и волонтеры. Уже обследовано несколько километров лесного массива и дно прилегающих водоемов. Привлечена к поискам и конная полиция — для более детальной проверки местности, передает «Уралинформбюро».

Знакомые исчезнувшей пары характеризуют мужа с женой как добропорядочных и неконфликтных людей. Они не злоупотребляют спиртными напитками и имеют стабильный источник доходов.

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