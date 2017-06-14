В Пермском крае полторы недели разыскивают пропавшую семейную пару
Уехали на родник и пропали.
Уехали на родник и пропали.
Полиция и волонтеры Пермского края разыскивают семейную пару, исчезнувшую в окрестностях
По данным официального представителя Пермского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Федора Лимпинского, в поисках участвуют полторы сотни человек — полицейские, кинологи, водолазы и волонтеры. Уже обследовано несколько километров лесного массива и дно прилегающих водоемов. Привлечена к поискам и конная полиция — для более детальной проверки местности, передает «Уралинформбюро».
Знакомые исчезнувшей пары характеризуют мужа с женой как добропорядочных и неконфликтных людей. Они не злоупотребляют спиртными напитками и имеют стабильный источник доходов.