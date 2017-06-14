В Березниках произошло ДТП с участием патрульной машины
Серьезное ДТП попало в объектив камеры наблюдения.
Серьезное ДТП попало в объектив камеры наблюдения.
В Березниках водитель отечественной легковушки влетел в патрульную машину ДПС. Серьезное ДТП попало в объектив камеры наблюдения.
На кадрах видно, как служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками на большой скорости проезжает перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезается ВАЗ. В результате пострадали четверо — водитель и пассажир «четырнадцатой», а также двое полицейских. Известно, что сотрудники