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14:57 (мск), источник: Вести - Пермь

В Березниках произошло ДТП с участием патрульной машины

Серьезное ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

В Березниках водитель отечественной легковушки влетел в патрульную машину ДПС. Серьезное ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками на большой скорости проезжает перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезается ВАЗ. В результате пострадали четверо — водитель и пассажир «четырнадцатой», а также двое полицейских. Известно, что сотрудники дорожно-постовой службы преследовали нарушителя.

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