В Уфе из-за массового ДТП на улице Жукова образовалась пробка

Крупная автомобильная авария произошла под вечер 14 июня в микрорайоне Сипайлово. На улице Маршала Жукова столкнулись две легковушки и «Газель».

Судя по повреждениям, она протаранила «Шевроле» сзади, а та легковушка уже въехала в «Черри». На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и скорая.

Но, как сообщает «Дорожный патруль», по предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Кстати, в одной из легковушек находился маленький ребенок.