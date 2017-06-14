В Уфе из-за массового ДТП на улице Жукова образовалась пробка
В одной из машин находился маленький ребенок.
В одной из машин находился маленький ребенок.
Крупная автомобильная авария произошла под вечер 14 июня в микрорайоне Сипайлово. На улице Маршала Жукова столкнулись две легковушки и «Газель».
Судя по повреждениям, она протаранила «Шевроле» сзади, а та легковушка уже въехала в «Черри». На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и скорая.
Но, как сообщает «Дорожный патруль», по предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Кстати, в одной из легковушек находился маленький ребенок.
Судя по фотографиям с места ДТП,