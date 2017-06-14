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16:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за массового ДТП на улице Жукова образовалась пробка

В одной из машин находился маленький ребенок.

Крупная автомобильная авария произошла под вечер 14 июня в микрорайоне Сипайлово. На улице Маршала Жукова столкнулись две легковушки и «Газель».

Судя по повреждениям, она протаранила «Шевроле» сзади, а та легковушка уже въехала в «Черри». На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и скорая.

Но, как сообщает «Дорожный патруль», по предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Кстати, в одной из легковушек находился маленький ребенок.

Судя по фотографиям с места ДТП, из-за аварии на дороге образовалась пробка — причем, в самое неудачное время — когда жители Сипайлово возвращаются домой с работы.

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