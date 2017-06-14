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16:29 (мск), источник: РБК

В США задержали ранившего конгрессмена стрелка

В американском штате Виргиния полиция задержала стрелка, открывшего огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скализ. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Источник: AP 2017

По данным телеканала, огонь из автоматического оружия открыл неизвестный мужчина. По данным газеты The Washington Post, нападавший был ранен сотрудниками охраны при задержании. Полиция сообщает, что стрелок был задержан и не представляет угрозы.

В результате стрельбы был ранен в бедро член конгресса США, республиканец Стив Скализ. Также ранение получил помощник конгрессмена. По данным газеты The Washington Post, нападавший также ранил офицера полиции. Об этом газете сообщил очевидец.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал произошедшую в Виргинии стрельбу. «Республиканец Стив Скализ от штата Луизиана, верный друг и патриот, был тяжело ранен, но полностью восстановится. Наши мысли и молитвы с ним», — написал президент США.

Комментарии
3
Сергей Донченко
Точно также США себя ведут и в международной политике. Как только им что-то не нравится - они начинают стрелять.
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Супер Культурный
Стив был настоящим коммунистам
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Александр Моисеев
Демократы перешли от слов к делу?
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