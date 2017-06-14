В США задержали ранившего конгрессмена стрелка

По данным телеканала, огонь из автоматического оружия открыл неизвестный мужчина. По данным газеты The Washington Post, нападавший был ранен сотрудниками охраны при задержании. Полиция сообщает, что стрелок был задержан и не представляет угрозы.

В результате стрельбы был ранен в бедро член конгресса США, республиканец Стив Скализ. Также ранение получил помощник конгрессмена. По данным газеты The Washington Post, нападавший также ранил офицера полиции. Об этом газете сообщил очевидец.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал произошедшую в Виргинии стрельбу. «Республиканец Стив Скализ от штата Луизиана, верный друг и патриот, был тяжело ранен, но полностью восстановится. Наши мысли и молитвы с ним», — написал президент США.