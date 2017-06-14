Горящие троллейбусные линии сняли на видео в Алматы
Горящие троллейбусные линии на одной из улиц Алматы засняли на камеру очевидцы. Пожар возник
Горящие троллейбусные линии на одной из улиц Алматы засняли на камеру очевидцы. Пожар возник
«В общем, ребят, по Сейфуллина не стоит, в данное время там троллейбусные линии огонь», — с таким сообщениям пользователи сети распространяли видео горящих троллейбусных линий в Алматы.
«Да, там было короткое замыкание, горела обмотка. Огонь был совсем недолго, секунд пять, может десять, проблему решили сами и быстро. Что касается причин, когда троллейбусы проезжают, бывает, контакт рвется. Плюс еще очень жарко», — прокомментировал инцидент директор ТОО Green Bus Company Бауырджан Кулишев.