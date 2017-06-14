Горящие троллейбусные линии сняли на видео в Алматы

«В общем, ребят, по Сейфуллина не стоит, в данное время там троллейбусные линии огонь», — с таким сообщениям пользователи сети распространяли видео горящих троллейбусных линий в Алматы.

«Да, там было короткое замыкание, горела обмотка. Огонь был совсем недолго, секунд пять, может десять, проблему решили сами и быстро. Что касается причин, когда троллейбусы проезжают, бывает, контакт рвется. Плюс еще очень жарко», — прокомментировал инцидент директор ТОО Green Bus Company Бауырджан Кулишев.