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17:49 (мск), источник: ИА REGNUM

Дело террористок-смертниц на Дону: одна из трёх фигуранток признала вину

В Северо-Кавказском окруженном военном суде начался суд над девушками, обвиняемыми в подготовке теракта в одном из торговых центров Ростова-на-Дону.

Подсудимые планировали под видом религиозного самоубийства произвести взрыв. Для этого они изготовили бомбу, начинённую поражающими элементами, передаёт ИА REGNUM 14 июня.

Как полагают следователи, самоподрыв должна была совершить третья задержанная по делу — Виктория Семенова. Но девушка свою вину признала, дала против подруг показания, поэтому дело в отношении неё выделено в отдельное производство.

А студентки 4 курса 23-летняя Татьяна Карпенко и 27-летняя Наталья Гришина, пришедшие на первое судебное заседание в хиджабах, свою вину по-прежнему отрицают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование данного уголовного дела следователи вели больше года. Дознаватели выяснили, что изготавливать самодельные взрывные устройства девушки начали осенью 2015 года. Но планам злоумышленниц не суждено было сбыться.

Силовики задержали предполагаемых террористок в январе 2016 года. Ими оказались 20-летняя Виктория Семенова из Ставропольского края, а также Татьяна Карпенко из Ростовской области и Наталья Гришина из Казахстана.

Отметим, в конце мая 2017 года в столице юга России правоохранители задержали предполагаемых террористов. По имеющимся сведениям, взрыв должен был произойти в одном из торговых центров. У подозреваемых изъяты взрывные устройства, экстремистская литература. Официально эта информация не подтверждена.

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