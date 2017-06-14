Прокуратура Челнов установила 20 участников массовой драки

В процессе проверки были опрошены 50 подростков. Установлено, что 20 из них причастны к драке.

Причинами и условиями, которые поспособствовали инциденту, стали просчеты организации работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Так, в отделе полиции № 2 «Комсомольский» в Челнах выявлены упущения в профилактической работе с несовершеннолетними, которые стоят на учете. Как выяснилось, некоторые из подростков, участвовавших в драке, ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В девяти образовательных учреждениях, в которых проходят обучение подростки, было выявлено отсутствие работы с учениками с отклонениями в поведении. Изучение имеющегося плана совместных мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений на 2016−2017 учебный год показало, что большинство запланированных мероприятий являются предметом текущей деятельности и дополнительного планирования не требуют.

В отношении представителей подростков, которые участвовали в драке, были составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родительских обязанностей».

Помимо этого, в адрес руководителей УМВД России по Челнам и исполкома муниципального образования Челнов были внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее было внесено представление в адрес владельца земельного карьера, на территории которого произошла массовая драка.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.