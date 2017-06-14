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17:54 (мск), источник: Новый Калининград

Экс-главврач горбольницы № 1 незаконно получал доплаты за степень доктора наук

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Центрального района Калининграда о взыскании с бывшего главного врача городской больницы № 1 Калининграда Виктора Королёва 63 тысяч рублей, необоснованно начисленных к окладу за докторскую степень. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Новый Калининград

Прокуратура района проводила проверку по коллективному обращению сотрудников горбольницы. Надзорное ведомство установило, что в ситуации с начислением дополнительных выплат бывшему главврачу было нарушено законодательство.

По данным прокуратуры, 22 марта 2016 года между Виктором Королевым и министерством здравоохранения Калининградской области был заключен срочный трудовой договор на 1 год. В нём был установлен персональный повышающий коэффициент за наличие ученой степени «Доктор медицинских наук» в размере 30% должностного оклада руководителя — руководитель больницы ежемесячно получал доплату в размере 7385 рублей.

При этом, как выяснила прокуратура, Международная академия наук и искусств, присудившая в 2011 году Королеву ученую степень доктора медицинских наук, не состоит в открытом реестре организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

«В связи с этим начисление и выплата бывшему главному врачу больницы стимулирующей доплаты за наличие ученой степени “Доктор медицинских наук” противоречит нормам действующего законодательства», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Прокурор района направил в суд исковое заявление. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Напомним, главврач городской больницы № 1 Виктор Королев покинул свой пост в декабре 2016 года. За две недели до его увольнения в редакцию «Нового Калининграда.Ru» обратились сотрудники медучреждения. Они рассказали, что им удалось получить в отделе кадров документы, подтверждающие докторскую степень и профессорское звание главврача, и эти документы вызвали у них сомнения.

«Диплом доктора медицинских наук ему выдан Международной академией наук и искусств, аттестат профессора — Лазерной академией наук РФ, — рассказали сотрудники учреждения. — Мы проверили информацию об этих академиях, однако не нашли ничего, что подтверждало бы, будто подобные учреждения имеют право присваивать докторскую степень и профессорское звание». 9 декабря редакция «Нового Калининграда.Ru» направила экс-врио министра здравоохранения Людмиле Сиглаевой официальный запрос с просьбой подтвердить подлинность диплома и аттестата Виктора Королева, сообщить о том, проводил ли минздрав проверку диплома. «Документы, предъявленные при трудоустройстве Королевым В. М. на должность главврача горбольницы № 1, соответствуют требованиям приказа Минздравосцразвития. Проверка документов минздравом Калининградской области не проводилась, так как это не предусмотрено трудовым законодательством», — говорилось в письме за подписью и.о. министра Натальи Берездовец от 14 декабря.

Сам Виктор Королев в конце декабря разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда.Ru» подтвердил, что действительно получал звание и степень в вышеназванных академиях. «Они существуют, работают в Москве», — сказал Королев. Он также подтвердил, что уволился с поста главврача и покинул Калининградскую область.

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