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17:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Советский район Воронежа лишился света из-за аварии

По словам очевидцев, экскаватор повредил электрокоммуникации на улице Героев Сибиряков.

Свет на улицах Героев Сибиряков, Моисеева и Краснозвездная в Советском районе Воронежа отключили в среду, 14 июня, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Воронежской горэлектросети. По данным сотрудников горэлектросети, отключение на Героев Сибиряков «было плановым». Очевидцы сообщили, что причиной ЧП стала авария на коммуникациях — экскаватор повредил кабели во время дорожных работ.

— Мы услышали два «взрыва», выбежали и увидели экскаватор, под которым горел огонь. На месте работ проходила высоковольтная линия электропередач, под ней — провода связи. Кабель висел на тросе. Во время дорожных работ столб наклонился — после этого трос лопнул, «откинулся» вверх и, очевидно, повредил высоковольтный кабель, — рассказали местные жители.

ЧП произошло на улице Героев Сибиряков около 15:00. По словам горожан, свет отключили даже на заводе РИФ. Электроснабжение восстановили в течение часа.

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