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17:46 (мск), источник: КрымPress

Крымская полиция обнаружила поле конопли

В ходе проведения операции «Мак» в Красноперекопском районе крымская полиция выявила поле дикорастущей конопли.

В частности, посреди посева подсолнечника были найдены участки 10 и 5 соток с зарослями конопли.

Согласно заключению эксперта, обнаруженные растения рода конопля являются дикорастущими, не подвергались культивированию, содержат наркотическое вещество. Полицейскими был установлен владелец земельных участков. Им оказалось одно из сельхозпредприятий района. Руководству организации полицейскими было вынесено предписание об уничтожении растений при помощи техники в течение 10 дней.

Под контролем полиции поле было выкошено работниками предприятия, а собранная конопля — уничтожена. Напомним, в случае неисполнения предписания ОВД санкцией ст. 10.5 КоАП РФ за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрено наложение штрафа на граждан — в размере от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.

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