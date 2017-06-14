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19:06 (мск), источник: Sputnik.by

СК: задержана главный врач санатория «Серебряные ключи»

Подозреваемая приобрела для себя материальные ценности на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи», сообщили в среду Sputnik в СК Беларуси.

По данным следствия, женщина 1960 года рождения, являясь должностным лицом, за благоприятное решение вопросов, которые входят в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.

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«Действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — отметили в СК.

Подозреваемая задержана, проводятся неотложные следственные мероприятия.

Санаторий «Серебряные ключи» основан в 1969 году, специализируется на санаторно-курортном оздоровлении и лечении взрослых с заболеваниями кровообращения, органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата и др. Расположено учреждение на правом берегу реки Березина в 12 километрах от Светлогорска.

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