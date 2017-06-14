СК: задержана главный врач санатория «Серебряные ключи»
Подозреваемая приобрела для себя материальные ценности на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.
Подозреваемая приобрела для себя материальные ценности на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача
По данным следствия, женщина 1960 года рождения, являясь должностным лицом, за благоприятное решение вопросов, которые входят в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.
«Действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — отметили в СК.
Подозреваемая задержана, проводятся неотложные следственные мероприятия.
Санаторий «Серебряные ключи» основан в 1969 году, специализируется на