СК: задержана главный врач санатория «Серебряные ключи»

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи», сообщили в среду Sputnik в СК Беларуси.

По данным следствия, женщина 1960 года рождения, являясь должностным лицом, за благоприятное решение вопросов, которые входят в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.