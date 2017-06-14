В Алматы в результате ДТП Nissan вылетел на тротуар и сбил девушку

ДТП произошло на пересечении проспекта Алтынсарина и улицы Жубанова. По словам очевидцев, автомобиль Mazda следовал по проспекту Алтынсарина в северном направлении, а Nissan по улице Жубанова на запад.

Также по словам очевидцев, Mazda уже тронулась на разрешающий сигнал светофора, а водитель Nissan, якобы, решил проскочить перекресток. В результате Mazda ударила Nissan в бок. От удара Nissan начало крутить, он вылетел на тротуар, сбил девушку и задней частью врезался в столб. В результате ДТП были госпитализированы водитель «Мазды» и девушка.