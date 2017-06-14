Напавший на конгрессменов в Вирджинии скончался
ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, открывший сегодня огонь по конгрессменам в штате Вирджиния, скончался от полученных ранений.
ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, открывший сегодня огонь по конгрессменам в штате Вирджиния, скончался от полученных ранений.
«Нападавший скончался от полученных ран», — сказал он во время специального обращения.