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19:08 (мск), источник: ТАСС

Напавший на конгрессменов в Вирджинии скончался

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, открывший сегодня огонь по конгрессменам в штате Вирджиния, скончался от полученных ранений.

«Нападавший скончался от полученных ран», — сказал он во время специального обращения.

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