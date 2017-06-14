Во Франции злоумышленники вылили на землю 200 тысяч литров вина
Во французском департаменте Эро неизвестные вылили на землю 200 тысяч литров вина. Об этом сообщает Le Figaro.
Во французском департаменте Эро неизвестные вылили на землю 200 тысяч литров вина. Об этом сообщает Le Figaro.
В нападении на одно из винных хранилищ, расположенных в 10 километрах от города Монпелье, участвовали по меньшей мере десять человек. Они проникли на территорию, где находятся специальные емкости, и открыли краны 17 цистерн.
Полиция начала расследование данного инцидента. Как уточняет Le Figaro, вероятнее всего в деле замешаны активисты, которые таким образом протестуют против роста импорта вина, в частности из Испании.