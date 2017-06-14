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19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Во Франции злоумышленники вылили на землю 200 тысяч литров вина

Во французском департаменте Эро неизвестные вылили на землю 200 тысяч литров вина. Об этом сообщает Le Figaro.

В нападении на одно из винных хранилищ, расположенных в 10 километрах от города Монпелье, участвовали по меньшей мере десять человек. Они проникли на территорию, где находятся специальные емкости, и открыли краны 17 цистерн.

Полиция начала расследование данного инцидента. Как уточняет Le Figaro, вероятнее всего в деле замешаны активисты, которые таким образом протестуют против роста импорта вина, в частности из Испании.

Комментарии
3
Иван Петров
За такое кощунство руки отрывать.
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Дмитрий С
Вот блин... теперь цена вино скаканёт.
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Владимир Леонов
Папаша винодельни не выдал замуж свою дочь её фрэнду, а ему это не понравилось?))
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